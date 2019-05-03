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    «Севилья» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Севилья — Леганес: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.05.2019)

    Примера Футбол Испании Севилья Леганес Календарь Примеры
    В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Севилья» — «Леганес».

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    Последний матч между собой: «Леганес» — «Севилья» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Леганес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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  • «Севилья» — «Леганес»
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