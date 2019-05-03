Подберезкин и Полоз выйдут в старте «Рубина» на матч с «Оренбургом»

Дмитрий Полоз
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«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Иг. Коновалов, Байрамян, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Калинин, Устинов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Сагитов, Шекари.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Кеняйкин, Чиркин, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
Матч «Рубин» — «Оренбург» пройдет 3 мая на «Казань-Арене». Начало матча — в 16:30 мск. 0