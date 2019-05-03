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    Автогол и пенальти принесли «Рубину» победу над «Оренбургом»

    «Рубин» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

    РПЛ Футбол России Рубин Оренбург Календарь РПЛ
    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Байрамян с правого края сделал передачу в штрафную гостей, Башкиров в касание пробил по воротам, а мяч рикошетом от Сивакова юркнул в сетку ворот «Оренбурга».

    А на 76-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Башкиров совершил перехват и сделал передачу к штрафной, Байрамян пробил и попал в Сивакова. Арбитр усмотрел игру рукой и указал на «точку».

    Дмитрий Полоз уверенно реализовал пенальти, пробив мощно в верхний угол ворот.

    «Рубин» набрал 35 очков и занимает 9-м место в таблице РПЛ. Казанцы всего на один балл теперь отстают от «Оренбурга», занимающего 7-е место.

    РПЛ. 27-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сиваков, 35 — в свои ворота (1:0). Полоз, 77 — с пенальти (2:0)«Рубин»: Ив. А. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Башкиров, Иг. Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Полоз (Сагитов, 87)«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Шахов, Терехов, Попович, Мишкич, Афонин (Галаджан, 81), Сутормин, Деспотович, Маляров (Рикарду Алвеш, 46)Предупреждения: Попович, 27. Цаллагов, 31. Малых, 45. Сиваков, 76
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