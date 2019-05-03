«Рубин» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

Казанскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Байрамян с правого края сделал передачу в штрафную гостей, Башкиров в касание пробил по воротам, а мяч рикошетом от Сивакова юркнул в сетку ворот «Оренбурга».

А на 76-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Башкиров совершил перехват и сделал передачу к штрафной, Байрамян пробил и попал в Сивакова. Арбитр усмотрел игру рукой и указал на «точку».

Дмитрий Полоз уверенно реализовал пенальти, пробив мощно в верхний угол ворот.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает 9-м место в таблице РПЛ. Казанцы всего на один балл теперь отстают от «Оренбурга», занимающего 7-е место.