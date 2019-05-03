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    Рахимов: Готовимся к «Зениту» как к любому другому сопернику

    Ахмат Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился ожиданиями перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом».

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Команда выглядит нормально. Те, кто в строю, готовятся к матчу. Травмированные до конца не восстановились еще, тот же Гащенков, например.

    Что касается Родолфу, то он готовится в общей группе. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация, и завтра примем решение как по поводу его участия в матче, так и вообще по тем, кто выйдет на поле с первых минут.

    "Зенит" выиграл четыре матча подряд. Это нормальная ситуация для команды, которая идет на первом месте, имея солидный отрыв.

    У команды все больше уверенности в своих силах, когда цель, к которой нужно прийти, уже совсем близко. Футболисты мотивированы, но это ожидаемо и совершенно понятно.

    Но мы готовимся к "Зениту" как к любому другому сопернику и хотим показать свои лучшие качества. Что из этого выйдет — покажет игра.

    В последних матчах у нас тоже появилась неплохая организация игры, чувствуем себя достаточно уверенно. Разве только страдаем из-за нашего исполнительного мастерства.

    И не только с "Динамо". С "Краснодаром" то же самое было. В таких матчах много моментов не бывает, один-два за игру, надо их реализовывать.

    Так получилось, что последние 2-3 матча мы не пропускаем. Но это ни о чем не говорит», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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