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    Рахимов: Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов

    Ахмат РПЛ Футбол России Зенит Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» рассказал о своем будущем.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    Ранее появилась информация о возможной отставке специалиста после сезона.

    «Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов.

    Приходя сюда по приглашению Рамзана Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать все возможное для клуба "Ахмат".

    Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

    Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой.

    Только вопрос — почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами.

    Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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