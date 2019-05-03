Рахимов: Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов

Ранее появилась информация о возможной отставке специалиста после сезона.
«Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов.
Приходя сюда по приглашению Рамзана Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать все возможное для клуба "Ахмат".
Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.
Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой.
Только вопрос — почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами.
Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0