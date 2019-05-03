Рахимов: Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов

Главный тренер «Ахмата»перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги срассказал о своем будущем.

Ранее появилась информация о возможной отставке специалиста после сезона.

«Я к этим слухам отношусь совершенно нормально. Тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов.

Приходя сюда по приглашению Рамзана Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова, я знал, что буду делать все возможное для клуба "Ахмат".

Я знаю, что атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Ребята помогают друг другу, и этот внутренний микроклимат дорогого стоит.

Приблизительно знаю, кто эти слухи распускает, поэтому для меня это не является какой-то проблемой.

Только вопрос — почему анонимно? Если что-то знаете, то почему бы не представиться. Иначе этих людей можно назвать доносчиками и интриганами.

Такие люди есть всегда, рано или поздно они из футбола исчезают», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0