Месси — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающийстал лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

31-летний аргентинец отметился дублем в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Второй гол стал для Лео 600-м за каталонцев во всех турнирах.

Всего в текущем розыгрыше ЛЧ нападающий провел девять поединков за «сине-гранатовых», в которых забив 12 голов и сделал три результативные передачи.

В голосовании аргентинец обошел своего партнера по атаке «Барселоны» Луиса Суареса и двух полузащитников «Аякса» Френки де Йонга и Дони ван де Бека.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. 0