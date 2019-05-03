«Манчестер Сити» стал самым дорогим клубом АПЛ

стал самым дорогим клубом Англии по итогам финансового исследования, сообщает BBC.

Его стоимость по итогам сезона оценивается в 2,364 миллиарда фунтов стерлингов. Клуб обошел в рейтинге стоимостей соседей из «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» за год потеряли в стоимости 376 миллионов и опустились на второе место, Стоимость «Сити» же выросла на 385 миллионов.

В тройку самых дорогих клубов также вошел «Тоттенхэм» — 1,837 миллиарда. После него в рейтинге расположились «Ливерпуль» (1,615), «Челси» (1,615) и «Арсенал» (1,368).

При исследовании используется модель оценки, созданную доктором Томом Маркхэмом, старшим руководителем Sports Interactive, создателями видеоигры Football Manager. Модель учитывает выручку, прибыль, единовременные затраты, среднюю прибыль от торговли игроками за три года, чистые активы, контроль заработной платы и долю проданных мест.

В целом, говорится в отчете, общая стоимость клубов Премьер-лиги упала в прошлом году на 1,6% до 14,7 млрд фунтов стерлингов, при этом «большая шестерка» составляет три четверти от общего объема, в то время как в 2017 году эта цифра составляла две трети. 0