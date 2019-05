Болельщики «Арсенала» назвали Лаказетта лучшим игроком сезона

Нападающий «Арсенала»признан лучшим игроком нынешнего сезона по версии болельщиков команды.

Французский форвард занял первое место в голосовании, устроенном клубом, набрав 35% голосов.

В текущем сезоне чемпионата Англии Лаказетт провел за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

В предыдущем сезоне лучшим игроком столичного клуба в стал валлийский хавбек Аарон Рэмзи, который перейдет в «Ювентус» летом 2019 года.

Nobody does sauce like Laca 😎

🍯 @LacazetteAlex pic.twitter.com/ZWRkxoIO9P