Болельщики «Арсенала» назвали Лаказетта лучшим игроком сезона

Александр Лаказетт
globallookpress.com
Французский форвард занял первое место в голосовании, устроенном клубом, набрав 35% голосов.
В текущем сезоне чемпионата Англии Лаказетт провел за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
В предыдущем сезоне лучшим игроком столичного клуба в стал валлийский хавбек Аарон Рэмзи, который перейдет в «Ювентус» летом 2019 года.
Nobody does sauce like Laca 😎— Arsenal FC (@Arsenal) May 3, 2019
🍯 @LacazetteAlex pic.twitter.com/ZWRkxoIO9P