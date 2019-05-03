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    Футболист «Спартака» пропустит месяц после операции

    Футбол России Спартак
    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу, 3 мая, перенес операцию, сообщает пресс-служба московского клуба.

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго

    25-летнему французскому футболисту была сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации составит один месяц. Таким образом, в текущем сезоне Жиго больше не сыграет.

    Напомним, что француз не так давно вернулся в строй после серьезного повреждения. В начале сентября прошлого года французский защитник повредил левое колено и перенес операцию на передней крестообразной связке.

    В текущем сезоне игрок провел в чемпионате России девять матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0

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