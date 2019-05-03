Федотов: Одинаковые эпизоды трактуются арбитрами по-разному

Главный тренер «Оренбурга»возмутился работой судей в матче 27-го тура чемпионата России с(0:2).

Его критику вызвал пенальти, с которого казанцы забили второй мяч — арбитр усмотрел игру рукой в своей штрафной со стороны Михаила Сивакова.

«По игре ли счет? Не думаю. Все было под контролем. Первый гол — рикошет. Вратарь раньше времени среагировал на прострел, открыл угол.

Первый тайм был невыразительный, плохо вошли в игру. Но момент стопроцентный у нас был. Могли открыть счет. Не сложилось.

Во втором тайме были моменты, были подходы. Надо отметить игру вратаря, который в ряде эпизодов спас.

Все сломал пенальти. Хочу ставлю — хочу не ставлю. Ну покажите, как должны располагаться руки. Такой же эпизод был в штрафной хозяев при счете 2:0 уже.

Но мы не опустили руки, создавали моменты, нужно было лучше их реализовывать.

Как с арбитрами общаться? Они то не видят, то не слышат. Я не знаю, как с ними общаться. Надо наводить порядок в судейском корпусе.

Одинаковые эпизоды трактуются по-разному. То ставят пенальти, то не ставят. Это хорошая тема.

Но они ответят, что нам надо лучше тренировать. Этим и займемся: пойдем тренировать», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Федотов. 0