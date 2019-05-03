Бердыев: По содержанию игра с «Оренбургом» была хорошей

Главный тренер «Рубина»прокомментировал игру своей команды в матче 27-го тура российской премьер-лиги с(2:0).

Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта.

«Тяжелая игра, как и предполагалось. С первым голом нам повезло.

Можно ли сказать, что это лучшая игра "Рубина" за последнее время? Местами да. По содержанию это была хорошая игра. Мы идем от игры к игре.

Башкиров проделал большой объем работы, нацелен на борьбу, на единоборства. Да, есть технический брак, но в целом доволен. Хорошо вышли на замену Могилевец и Сагитов», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Рубин» набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от «Оренбурга», чья серия без побед продлилась до трех матчей. 0