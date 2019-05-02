Торрес может перебраться в Мексику

Экс-форвардлетом может перебраться в мексиканское, сообщает Football Espana.

Как утверждает источник, большую роль в этом переходе может сыграть тот факт, что владелец «Атлетико» имеет долю акций в мексиканском клубе.

«Атлетико Сан Луис» выступает во втором мексиканском дивизионе. Команда пробилась в финал, где за право выхода в элиту сыграет против «Дорадос» — клуба, с которым работает Диего Марадона.

На данный момент 34-летний нападающий играет за японский клуб «Саган Тосу». В текущем сезоне он провел восемь матчей, не отметившись забитыми мячами. 0