Владельцы ПСЖ могут сократить финансирование клуба

Катарская компания Qatar Sports Investments, владеющая, может значительно сократить финансирование клуба из-за его неудач на европейской арене в последние годы.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес ПСЖ вредят и его имиджу.

Боссов ПСЖ также не устраивают высокие налоги во Франции — за восемь лет французское правительство получило от владельцев парижан одного миллиарда евро в виде налогов.

Отмечается, что сохранение нынешнего финансирования будет зависеть от успешного выступления ПСЖ в Европе в следующем сезоне. 0