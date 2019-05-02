Форвард «МЮ» может пропустить остаток сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может пропустить остаток сезона, сообщает The Times.

Бельгийский форвард получил травму подколенного сухожилия 28 апреля в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1). Он не был заменен, но продолжал играть с болевыми ощущениями.

Накануне Лукаку сделали снимок на тренировочной базе. По итогам обследования медицинский штаб может принять решение не задействовать форварда в оставшихся двух матчах чемпионата Англии — против «Хаддерсфилда» и «Кардифф Сити».

После 36 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 65 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. 0