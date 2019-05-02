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    Форвард «МЮ» может пропустить остаток сезона

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может пропустить остаток сезона, сообщает The Times.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Бельгийский форвард получил травму подколенного сухожилия 28 апреля в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1). Он не был заменен, но продолжал играть с болевыми ощущениями.

    Накануне Лукаку сделали снимок на тренировочной базе. По итогам обследования медицинский штаб может принять решение не задействовать форварда в оставшихся двух матчах чемпионата Англии — против «Хаддерсфилда» и «Кардифф Сити».

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