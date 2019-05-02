Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал поражение от(0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Футбол бывает и таким. Ты получаешь не оценки, а очень жестокий результат. В нашем виде спорта все решают голы. Мы сыграли очень хорошо, ребята выдали отличный матч.

Против такого соперника, каким является "Барселона", нельзя давать даже малейших возможностей. Я очень доволен нашей игрой, но результат... Мы должны принять его.

Что я могу сказать? Мы создали "Барселоне" массу проблем, за что заслуживаем самых добрых слов. Так здорово владели мячом во втором тайме...

Когда проигрываешь 0:1, ситуация непростая, но это не катастрофа. В перерыве мы обсудили игру в первом тайме, подсказали парням, что можно улучшить. По правде говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше.

Мяч попадает в перекладину, отскакивает к Месси, и тот легко забивает гол. Затем этот блестящий штрафной, такие удары попросту не берутся.

Но я считаю, что мы здорово отреагировали на произошедшее. Команда отчаянно оборонялась при контратаках, доказав, что у нее большое сердце. И это мне по душе.

План такой, что мы снова встретимся с "Барселоной" на следующей неделе. Конечно же, никто в раздевалке сейчас не веселится. Но это очень полезный опыт, и мы все тут многому научились.

Да, мы до предела осложнили себе жизнь. Но впереди матч с "Ньюкаслом", и это куда более важно», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. 0