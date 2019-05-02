Полузащитник «Ливерпуля» из-за травмы пропустит остаток сезона

Полузащитникпропустит оставшиеся матчи в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщает Liverpool Echo.

24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным на лечение займет несколько недель.

В текущем сезоне Кейта провел за «Ливерпуль» 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Красным» в нынешнем сезоне осталось провести два матча в чемпионате Англии — против «Ньюкасла» 4 мая и «Вулверхэмптона» 12 мая, а также ответную встречу против «Барселоны», которая пройдет на «Энфилде» 7 мая. 0