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    «Суонси» — «Дерби Каунти»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Суонси — Дерби Каунти (01.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Суонси
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Суонси» — «Дерби Каунти».

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    Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Суонси» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Дерби Каунти»).

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