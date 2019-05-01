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    Семак: «Зенит» еще ничего не решил, ничего не добился

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Думаю, нужно где-то наполнить эмоциональную составляющую, учитывая, сколько сил было потрачено. С функциональной точки зрения нужно отойти от трёх матчей. Все они были сложные, напряжённые, затрачено колоссальное количество сил и эмоций. Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы ещё ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

    "Ахмат" — опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надёжно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждёт очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

    Команда выбирает тактику, исходя из своих задач и своего состава. Конечно, сложнее играть, когда команда, обладающая опытными футболистами, действует с большим количеством и качеством в обороне. Вскрывать такую линию защиты всегда сложнее. Перед нами стоит задача победить. Должны и забить, и не пропустить, действовать сбалансированно. Нельзя сказать, что "Ахмат" — такая уж и обороняющаяся команда. Они хорошо играют как в защите, так и в нападении, стараются проводить быстрые атаки, активно играть на флангах. У обеих команд есть набор мыслей насчёт того, как играть. Посмотрим, как всё будет в матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч 27-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 4 апреля, начало встречи в 16:30 по мск. 0

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