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    «Ренн» — «Монако»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Ренн — Монако: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.05.2019)

    Лига 1 Футбол Франции Ренн Монако Календарь Лиги 1
    В 20:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Ренн» — «Монако».

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    Последний матч между собой: «Монако» — «Ренн» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монако»).

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