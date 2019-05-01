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    Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнение о возможных победах своей команды в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Было бы блестяще. Лучше этого может быть только, если ты уже стал чемпионом. Нам нравится наша ситуация. Ребята постарались, чтобы он была таковой, и вот мы здесь.

    Однако будет громадной ошибкой играть с "Барселоной" и на 15% думать о матче с "Ньюкаслом". Достойный результат здесь даст нам хорошие шансы дома.

    Сложно быть в большем восторге от предвкушения матча с "Барселоной". Надеюсь, мне удастся передать его своим футболистам.

    Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов.

    Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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