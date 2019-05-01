Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

Юрген Клопп
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«Было бы блестяще. Лучше этого может быть только, если ты уже стал чемпионом. Нам нравится наша ситуация. Ребята постарались, чтобы он была таковой, и вот мы здесь.
Однако будет громадной ошибкой играть с "Барселоной" и на 15% думать о матче с "Ньюкаслом". Достойный результат здесь даст нам хорошие шансы дома.
Сложно быть в большем восторге от предвкушения матча с "Барселоной". Надеюсь, мне удастся передать его своим футболистам.
Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов.
Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0