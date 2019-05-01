Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

Главный тренер «Ливерпуля»поделился мнение о возможных победах своей команды в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

«Было бы блестяще. Лучше этого может быть только, если ты уже стал чемпионом. Нам нравится наша ситуация. Ребята постарались, чтобы он была таковой, и вот мы здесь.

Однако будет громадной ошибкой играть с "Барселоной" и на 15% думать о матче с "Ньюкаслом". Достойный результат здесь даст нам хорошие шансы дома.

Сложно быть в большем восторге от предвкушения матча с "Барселоной". Надеюсь, мне удастся передать его своим футболистам.

Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов.

Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0