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    «Реал» достиг устной договоренности с Эриксеном

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, утверждает AS.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Как сообщает издание, «сливочные» достигли с датским хавбеком устной договоренности о переходе. «Королевский клуб» готов увеличить зарплату 27-летнего игрока, которая на данный момент составляет четыре миллиона евро в год.

    Руководство лондонцев хочет выручить за своего хавбека 150 миллионов евро. Действующий контракт Эриксена рассчитан до лета следующего года.

    Также на игрока сборной Дании претендует и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Эриксен провел 47 поединков за «шпор», в которых он забил девять голов и отдал 17 голевых передач. 0

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