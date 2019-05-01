«Реал» достиг устной договоренности с Эриксеном

Полузащитникблизок к переходу в мадридскийв летнее трансферное окно, утверждает AS.

Как сообщает издание, «сливочные» достигли с датским хавбеком устной договоренности о переходе. «Королевский клуб» готов увеличить зарплату 27-летнего игрока, которая на данный момент составляет четыре миллиона евро в год.

Руководство лондонцев хочет выручить за своего хавбека 150 миллионов евро. Действующий контракт Эриксена рассчитан до лета следующего года.

Также на игрока сборной Дании претендует и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Эриксен провел 47 поединков за «шпор», в которых он забил девять голов и отдал 17 голевых передач. 0