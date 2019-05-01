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    Эриксен: Мы сами помогли «Аяксу» победить нас

    Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Аякса» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    «Мы сыграли ниже своих возможностей. Первые 20 минут просто смотрели за тем, как мяч перемещается по полю.

    Так нельзя играть против клуба, который делает ставку на владение мячом. Тут, конечно, следует поработать перед ответной игрой.

    Мы сами помогли "Аяксу", сделали многое для того, чтобы он выглядел так здорово. Благодаря нам соперник почувствовал, что может контролировать ход матча.

    Тактическая расстановка не так важна в начале матча. Мы просто проигрывали каждый мяч.

    Во втором тайме играли с большей нацеленностью на ворота, но такого первого тайма не ждал никто. Все очень разочарованы, ведь мы не показали свой фирменный футбол.

    Нельзя все время твердить о кадровых проблемах. Мы в полуфинале главного клубного турнира Европы, и здесь нужно прыгать выше головы.

    Считаю, нам повезло, что не пропустили еще. 0:2 перед ответной встречей сделали бы наше положение критическим. Нужно многое менять к следующей неделе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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