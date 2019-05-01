Форвард «Рубина» пропустит остаток сезона

Главный тренерв преддверии матча с «Оренбургом» поделился ожиданиями от игры.

Специалист также сообщил, что форвард команды Александр Бухаров из-за травмы в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет.

«Добротная команда, имеющая опытных игроков с определtнной неплохой школой. Тактически выученная команда. Они знают, как играть в какой ситуации. И они очень терпеливы. Плюс стандартные положения, которые их часто выручают. Насколько тяжtлая травма у Александра Бухарова? К сожалению, до конца сезона.

"Оренбург" очень квалифицированно играет в обороне, очень хорошо вылетает в контратаки. Мне эта команда нравится, импонирует. Она напоминает мне в какой-то степени "Ростов", где каждый игрок за каждый мяч выкладывается и достаточно правильно перестраивается. Для них нет авторитетов. Хорошая команда и достаточно толковый тренер», — цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.

В 26-ти турах «Рубин» набрал 32 очка и находится на 11-месте в турнирной таблице РПЛ. 0