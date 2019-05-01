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    Суарес и Коутиньо выйдут в старте «Барселоны» против «Ливерпуля»

    «Барселона» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Тренерский штаб «Барселоны» объявил стартовый состав на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Видаль.

    «Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

    Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ему помогать будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Анастасиос Сидиропулос (Греция). Ответный матч состоится 6 мая на «Энфилде».

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.88, на успех «Ливерпуля» — 4.45, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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