«Барселона» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерский штабобъявил стартовый состав на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Видаль.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ему помогать будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Анастасиос Сидиропулос (Греция). Ответный матч состоится 6 мая на «Энфилде».

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.88, на успех «Ливерпуля» — 4.45, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0