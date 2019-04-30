Банк ВТБ купил «Динамо» за 1 рубль

завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций московского футбольного клубаза 1 рубль, сообщает ТАСС

Отмечается, что также завершен вопрос реструктуризации долга футбольного клуба перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей. Долг будет погашен в течение восьми лет.

В середине февраля президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» одобрил продажу футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года.

В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета обществу «Динамо» за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную.

В текущем сезоне «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 26 турах 29 очков. 0