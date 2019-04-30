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    Вальверде: Тройка форвардов «Ливерпуля» играет в невероятном темпе

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Наше преимущество в том, что мы уже выиграли чемпионат, но я не думаю, что усталость является проблемой на данном этапе сезона.

    "Ливерпуль" с прошлого сезона практически не изменился. В команде новый вратарь и Наби Кейта, но в целом это та же команда, что в прошлом году. Не думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов ее как-то изменило.

    "Ливерпуль" — мощная команда, которая оказывает большое давление на соперника и играет в высоком темпе. Обыграть такого соперника будет сложно. В этом сезоне "Ливерпуль" проиграл всего одну встречу в чемпионате, что подчеркивает его силу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки "Ливерпуль" старается тебя задавить и бросает все силы в атаку.

    Тройка форвардов "Ливерпуля" играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил.

    Являемся ли мы на данный момент двумя командами, набравшими наилучший ход в Европе? Не знаю, зато знаю, что обе команды играют в полуфинале Лиги чемпионов.

    Скорость, с которой играет "Ливерпуль", ошеломительна. Клопп насаждал такой футбол, еще когда был в "Боруссии". Такой игре присуща высокая интенсивность, скорость, и у них превосходное нападение.

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    Тем, кто думает, что это самая важная игра в моей карьере, хочу сказать, что когда ты играешь в матче, три очка в котором спасают тебя от вылета, то это тоже весьма напряженная ситуация.

    Мне нравится сбивать с ситуации лишний драматизм, когда это возможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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