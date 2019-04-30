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    Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минут

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Мы намерены добиться победы, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два хороших матча.

    "Ливерпуль" использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут. Надо его остановить.

    Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки "Ливерпуль" старается тебя смести и бросает все силы в атаку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая. Победитель 1 июня сыграет в финале с «Тоттенхэмом» или «Аяксом». 0

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