Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минут

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от матча св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы намерены добиться победы, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два хороших матча.

"Ливерпуль" использует чужие ошибки и может задавить соперника за 15 минут. Надо его остановить.

Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки "Ливерпуль" старается тебя смести и бросает все силы в атаку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая. Победитель 1 июня сыграет в финале с «Тоттенхэмом» или «Аяксом». 0