«Тоттенхэм» — «Аякс»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.

Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию. В результате «Тоттенхэм» проведет домашний матч без участия кого-то из этих футболистов впервые с сентября 2016 года.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Ваньяма, Льоренте, Алли, Эриксен, Лукас Моура.

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лихт, ван де Беек, Давид Нерес, Тадич, Блинд, Шене, Ф. де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Тоттенхэму». Коэффициент на его победу — 2.36, на успех «Аякса» — 3.39, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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