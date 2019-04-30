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    Ракитич: Мы будем навязывать «Ливерпулю» свою игру

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Мы уверены в себе и рвемся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждет самый прекрасный матч. Давайте выиграем все!

    Лионель Месси — лидер нашей команды, и мы готовы к этому испытанию. Мы хотим реабилитироваться за несколько розыгрышей Лиги чемпионов, которые провели ниже своего уровня.

    Мы готовы и невероятно хотим победить. Очень важно забить и сохранить свои ворота на замке.

    Это будет тяжелый матч. Мы должны показать качественный футбол, обязательно забить, но терять голову нельзя. В обороне следует сыграть плотнее, как мы делали это в последних матчах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум, в особенности это касается игры в обороне. "Ливерпуль" — команда очень быстрая, нам надо их затормозить и диктовать свой ритм.

    Очень сложно сравнивать выступления "Ливерпуля" и "Барселоны" в своих чемпионатах. "Ливерпуль" — состоявшаяся команда, нужно хорошо подготовиться, сыграть в свой футбол в противостоянии с одной из лучших команд Европы.

    Ван Дейк — один из лучших защитников мира. У них в целом очень хорошая линия обороны, которая почти не предоставляет сопернику свободных зон.

    Приятно наблюдать, что наша средняя линия играет так хорошо. Артур обладает высоким классом, у него блестящее будущее, а у Видаля богатейший опыт.

    Мы вовсе не ставим себя в положение, что должны выиграть Лигу чемпионов чего бы нам это ни стоило, но это входит в наши амбиции. Мы в хорошей форме, и я надеюсь, что в июне мы сможем сказать себе, что провели идеальный сезон.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Когда наш капитан сказал в начале сезона, что попробует снова выиграть тяжелейший из турниров, это не стало лишним давлением. Просто наш лучший игрок наметил путь, по которому хочет пройти каждый из нас

    Мы не будем подходить к первому матчу с мыслями о том, забить ли нам лучше самим или в первую очередь не пропустить. Мы будем навязывать свою игру.

    Сыграем эти 90 минут, как если бы все решалось в одной встрече, без мыслей об ответной», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая. Победитель 1 июня сыграет в финале с «Тоттенхэмом» или «Аяксом». 0

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