Неймар заявил о желании играть в «Реале»

Нападающийзаявил, что хочет выступать за мадридский, утверждает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.

По информации источника, форвард сообщил своему соотечественнику Марсело, выступающему за «Королевский клуб», что хочет играть в Мадриде.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее СМИ писали, что мадридцы хотят заполучить бразильца. Однако отец игрока опровергал эту информацию.

В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. 0