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    Неймар заявил о желании играть в «Реале»

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции ПСЖ Барселона
    Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что хочет выступать за мадридский «Реал», утверждает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.

    Неймар
    Неймар

    По информации источника, форвард сообщил своему соотечественнику Марсело, выступающему за «Королевский клуб», что хочет играть в Мадриде.

    Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее СМИ писали, что мадридцы хотят заполучить бразильца. Однако отец игрока опровергал эту информацию.

    В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. 0

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