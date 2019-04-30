Клопп: Ничья в Барселоне будет не худшим из результатов

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от выездного матча с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали в Барселону с планом на игру, а потом получали по голове.

Мы смотрели в прошлые выходные матч с "Реал Сосьедад", который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и "Леванте", но "Барселона" выиграла.

Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и это звучит как угроза!», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет на «Энфилде» 7 мая. Победитель 1 июня сыграет в финале с «Тоттенхэмом» или «Аяксом». 0