Клопп не боится атмосферы «Камп Ноу»

Главный тренерпрокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала Лиги чемпионов противна «Камп Ноу».

«"Камп Ноу" — это просто стадион. Он довольно большой, но это не храм футбола. Другие команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которые приезжали на этот стадион, были попросту не в лучшей своей форме. Теперь и нам придется сыграть в гостях у "Барселоны". Правда, надеюсь, что мы сыграем хорошо.

Когда играешь с "Барселоной", то конечно же, не являешься фаворитом. Думаю, это будет великолепная игра для болельщиков», — приводит слова Клоппа Goal.

Матч «Барселона» — «Ливерпуль» состоится в среду, 1-го мая. Начало в 22:00 по мск. 0