Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший защитникможет стать новым спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, 40-летний англичанин уже провел встречу с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, чтобы обсудить детали.

Манкунианцы в настоящее время проводят реструктуризацию клуба и обдумывают кандидатуру специалиста, который будет руководить трансферной политикой, работая в тандеме с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

За два тура до окончания текущего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла. 0