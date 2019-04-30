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    Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

    Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать новым спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail.

    Рио Фердинанд
    Рио Фердинанд

    Как утверждает источник, 40-летний англичанин уже провел встречу с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, чтобы обсудить детали.

    Манкунианцы в настоящее время проводят реструктуризацию клуба и обдумывают кандидатуру специалиста, который будет руководить трансферной политикой, работая в тандеме с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

    За два тура до окончания текущего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла. 0

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