«Барселона» — «Ливерпуль»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

В первый день мая состоится первая полуфинальная битва между. Команды займут газон большого 100-тысячного стадиона «Камп Ноу». Первый свисток судьи прозвучит в 22:00.

«Барселона» прекрасно проводит плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева без особого труда справились с «Лионом» в 1/8 финала турнира. В четвертьфинале «блауграна» обыграли «Ман Юнайтед». Отличное состояние команды подтверждает и тот факт, что за 4 игры финальной стадии ЛЧ «каталонцы» не пропустили ни одного гола. Кроме того, «Барса» прекрасно справлялась с предыдущими соперниками на «Камп Ноу». В общей сложности «Лион» и «МЮ» получили от «сине-гранатовых» 8 безответных мячей.

«Ливерпуль» учел ошибки прошлогоднего розыгрыша. В этом году «мерсисайдцы» хорошо отыграли матчи против «Баварии», а в прошлом раунде обошлись малыми усилиями в противостоянии с «Порту». Стоит заметить, что «красные» в плей-офф результативнее всего играли именно на выезде. Так они выиграли у «мюнхенцев» и окончательно лишили шансов «драконов». Особенно хорошо себя чувствуют Мане и Салах. Оба футболиста находятся в оптимальной форме.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1.86. На успех «Ливерпуля» дают коэф 4.08.

Два исхода для ставки на матч «Барселона» — «Ливерпуль» предложили представители сайта LiveSport.Ru. Коэффициенты составляют 1.65 и 2.00.

Матч ТВ, Футбол 2 и Матч Футбол покажут игру в прямом эфире. Также трансляцию поединка Лиги чемпионов проведут на LiveCup.Run. 0