Акинфеев: О завершении карьеры я пока не думаю

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать карьеру игрока.

Голкипер дебютировал во взрослом футболе в 2003 году и провел всю карьеру в армейском клубе.

«Если б мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы "хватит".

Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами.

Стараюсь по возможности смотреть матчи сборной. Вот последнюю с Казахстаном смотрел.

Сейчас в "Краснодаре" появился талантливый Сафонов, и Гильерме достойно защищает, и Лунев. У меня нет критериев, главное, чтобы сборная пропускала меньше. Это нормальные вещи.

Потому что ходить и рассказывать: "Вот, я сейчас ушел, вы напропускаете", это глупо, тупо и неправильно», — сказал Акинфеев в эфире «России 24».

Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год и завершил международную карьеру после ЧМ-2018. 0