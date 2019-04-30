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    Акинфеев: О завершении карьеры я пока не думаю

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    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать карьеру игрока.

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    Голкипер дебютировал во взрослом футболе в 2003 году и провел всю карьеру в армейском клубе.

    «Если б мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы "хватит".

    Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами.

    Стараюсь по возможности смотреть матчи сборной. Вот последнюю с Казахстаном смотрел.

    Сейчас в "Краснодаре" появился талантливый Сафонов, и Гильерме достойно защищает, и Лунев. У меня нет критериев, главное, чтобы сборная пропускала меньше. Это нормальные вещи.

    Потому что ходить и рассказывать: "Вот, я сейчас ушел, вы напропускаете", это глупо, тупо и неправильно», — сказал Акинфеев в эфире «России 24».

    Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год и завершил международную карьеру после ЧМ-2018. 0

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