«Спартак» — «Рубин», счет матча — 1:1, обзор голов

«Спартак» — «Рубин»
«Спартак»
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Спартак» вышел вперед на 23-й минуте матча — после удара Романа Зобнина и рикошетов мяч отскочил к Фернандо, который пробил точно в угол.
«Рубин» сумел отыграться на 87-й минуте — Егор Сорокин с лета пробил под перекладину.
После этого матча «Спартак» набрал 40 очков и занимает в таблице РПЛ пятое место. У «Рубина» — 32 очка и одиннадцатая позиция.
РПЛ. 26-й тур
«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Фернандо, 23 (1:0). Сорокин, 87 (1:1)«Спартак»: Максименко, Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон, Фернанд (Умяров, 89), Гулиев, Глушаков (Ещенко, 46), Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий (Мелкадзе, 72)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 78), Полоз, Байрамян (Сагитов, 70)Предупреждения: Ломовицкий, 14. Зе Луиш, 41. Сорокин, 45+1