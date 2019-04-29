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    «Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

    «Спартак» — «Рубин», счет матча — 1:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Спартак Рубин Календарь РПЛ
    В заключительном матче 26-го тура РПЛ «Спартак» в Москве принимал «Рубин».

    «Спартак» — «Рубин»
    «Спартак» — «Рубин»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    «Спартак» вышел вперед на 23-й минуте матча — после удара Романа Зобнина и рикошетов мяч отскочил к Фернандо, который пробил точно в угол.

    «Рубин» сумел отыграться на 87-й минуте — Егор Сорокин с лета пробил под перекладину.

    После этого матча «Спартак» набрал 40 очков и занимает в таблице РПЛ пятое место. У «Рубина» — 32 очка и одиннадцатая позиция.

    РПЛ. 26-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
    Голы: Фернандо, 23 (1:0). Сорокин, 87 (1:1)«Спартак»: Максименко, Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон, Фернанд (Умяров, 89), Гулиев, Глушаков (Ещенко, 46), Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий (Мелкадзе, 72)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 78), Полоз, Байрамян (Сагитов, 70)Предупреждения: Ломовицкий, 14. Зе Луиш, 41. Сорокин, 45+1
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