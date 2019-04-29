«Спартак» — «Рубин», счет матча — 1:1, обзор голов

В заключительном матче 26-го тура РПЛв Москве принимал

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Спартак» вышел вперед на 23-й минуте матча — после удара Романа Зобнина и рикошетов мяч отскочил к Фернандо, который пробил точно в угол.

«Рубин» сумел отыграться на 87-й минуте — Егор Сорокин с лета пробил под перекладину.

После этого матча «Спартак» набрал 40 очков и занимает в таблице РПЛ пятое место. У «Рубина» — 32 очка и одиннадцатая позиция.