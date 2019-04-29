«Спартак» — «Рубин»: Глушаков и Ханни — в старте

Денис Глушаков
ФК «Спартак»
«Спартак»: Максименко — Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон — Глушаков, Гулиев, Фернанду — Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий.
Запасные: Поплевченеков, Терешкин, Комбаров, Глушенков. Мельгарехо, Умяров, Игнатов, Гапонов, Ташаев, Мелкадзе, Ещенко.
«Рубин»: Ив. Коновалов — Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин — Ил. Коновалов, Башкиров, Подберезкин — Байрамян, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
Поединок начнется в 19:30 мск. 0