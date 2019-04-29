Кононов: Я готов работать в «Спартаке» и строить команду

Главный тренерпосле ничьей в матче с(1:1) выразил уверенность в том, что соответствует занимаемой должности.

«Готов ли я подать в отставку, если не выполню поставленные задачи — попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке? Я готов работать. Уже говорил, наверное, на эту тему, кто-то в Туле меня спрашивал. Я готов работать в "Спартаке" и строить команду, которая мне доверена. На остальные ваши скользкие слова, или слова со смыслом, я бы не хотел отвечать», — цитирует Кононова «Чемпионат».

Также Кононов спросил одного из журналистов, справляется ли он со своей должностью, и когда тот ответил: «Да», сказал: «Вот и я так же».

«Мы в любом случае двигаемся в своем направлении. Команда хочет играть в этот футбол, мне это очень нравится. Мне нравится иметь доверие, работая с игроками. Для тренера это самое главное», — также отметил Кононов.

Напомним, белорусский специалист возглавил «красно-белых» в ноябре прошлого года.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. 0