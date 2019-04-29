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    «Бетис» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Бетис — Эспаньол: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.04.2019)

    Примера Футбол Испании Бетис Эспаньол Календарь Примеры
    В 22:00 в Примере начнётся матч «Бетис» — «Эспаньол».

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Эспаньол» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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