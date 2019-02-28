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    Почеттино: «Тоттенхэм» не заслужил ничего большего, кроме поражения

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Челси Календарь АПЛ
    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино — о матче 28 тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    «Матч получился честным. Мы пропустили два гола в результате немногочисленных атак соперника, но в целом все получилось по-честному.

    Они давили, то же делали и мы. Если правильно понимаю, они забили нам первым ударом по воротам. Но у нас при этом вообще не было возможностей забить. Мы не заслужили ничего большего, кроме поражения», — цитирует Почеттино BBC.

    «Тоттенхэм» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на девять очков от лидера АПЛ «Ливерпуль». 0

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