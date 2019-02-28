Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс

Маурицио Сарри
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«Сарри нужно было показать себя, задать тон, чего он не сделал во время матча с "Сити". Ему нужно было показать, что он контролирует ситуацию и остаётся тем, кто принимает решения.
В раздевалке он показал, кто является боссом. Да, Кепа стоил кучу денег, но это не значит, что кто-то может нарушать дисциплину.
Если Вилли Кабальеро сегодня хорошо сыграет, Сарри стоит продолжить ставить его в состав. Но, конечно, Кепа остаётся первым номером в долгосрочной перспективе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.
Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера клуба Маурицио Сарри. 0