Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал решение главного тренера «Челси»не включать в стартовый состав голкиперана матч 28-го тура английской Премьер-лиги с

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сарри нужно было показать себя, задать тон, чего он не сделал во время матча с "Сити". Ему нужно было показать, что он контролирует ситуацию и остаётся тем, кто принимает решения.

В раздевалке он показал, кто является боссом. Да, Кепа стоил кучу денег, но это не значит, что кто-то может нарушать дисциплину.

Если Вилли Кабальеро сегодня хорошо сыграет, Сарри стоит продолжить ставить его в состав. Но, конечно, Кепа остаётся первым номером в долгосрочной перспективе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера клуба Маурицио Сарри. 0