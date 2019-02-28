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    Фердинанд: Сарри не поставил Кепу в состав, чтобы показать, кто в «Челси» босс

    Челси Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал решение главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не включать в стартовый состав голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенэмом».

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    «Сарри нужно было показать себя, задать тон, чего он не сделал во время матча с "Сити". Ему нужно было показать, что он контролирует ситуацию и остаётся тем, кто принимает решения.

    В раздевалке он показал, кто является боссом. Да, Кепа стоил кучу денег, но это не значит, что кто-то может нарушать дисциплину.

    Если Вилли Кабальеро сегодня хорошо сыграет, Сарри стоит продолжить ставить его в состав. Но, конечно, Кепа остаётся первым номером в долгосрочной перспективе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

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