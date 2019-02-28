«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж»

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(2:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Счет в матче был открыт хозяевами на 57-й минуте. Аспиликуэта сделал пас на ход к правому краю штрафной «Тоттенхэма», Педро обыграл Алдервейрелда, чуть сместился в центр и запустил мяч между ног Льориса.

А на 84-й минуте защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер неудачно отыграл назад на своего вратаря — получилось закатить мяч точно в собственные ворота.

После этой победы «Челси» набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на три балла. «Тоттенхэм» с 60 очками в 28 турах расположился на третьем месте. 0