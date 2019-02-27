Клопп: Сейчас «Ливерпуль» находится в отличном положении

Главный тренероценил возможность своей команды выиграть чемпионат в этом сезоне.

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«Сейчас мы находимся в отличном положении. Не могу вам помочь, если вы этого не видите. Мы знаем о своей ответственности и делаем все ради успеха. Очень важно понимать, что это не последний шанс. Это только первый. Иногда в таких случаях получается добиться цели, иногда — нет. Но это точно не будет нашим последним шансом, уверен в этом на сто процентов», — цитирует Клоппа Telegraph.

После 27 туров текущего розыгрыша АПЛ «Ливерпуль» с 66 очками занимает первое место, опережая второй «Манчестер Сити» на один балл. 0