Еще один игрок «МанСити» выбыл на две недели

Фернандиньо
manchestereveningnews.co.uk
Бразилец получил травму отводящей мышцы в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси».
Ранее стало известно, что в этой же встрече травмировал подколенное сухожилие Эмерик Ляпорт. Его возвращение в строй тоже ожидается в середине марта.
Вероятно, Фернандиньо и Ляпорт смогут вернуться на поле лишь 16 марта, когда «горожане» сыграют со «Суонси» в Кубке Англии.
Также Габриэл Жезус и Джон Стоунз, скорее всего, пропустят матч чемпионата Англии с «Вест Хэмом» в среду, 27 февраля. 0