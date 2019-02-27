Еще один игрок «МанСити» выбыл на две недели

Полузащитник «Манчестер Сити»выбыл из строя приблизительно на две недели, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец получил травму отводящей мышцы в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси».

Ранее стало известно, что в этой же встрече травмировал подколенное сухожилие Эмерик Ляпорт. Его возвращение в строй тоже ожидается в середине марта.

Вероятно, Фернандиньо и Ляпорт смогут вернуться на поле лишь 16 марта, когда «горожане» сыграют со «Суонси» в Кубке Англии.

Также Габриэл Жезус и Джон Стоунз, скорее всего, пропустят матч чемпионата Англии с «Вест Хэмом» в среду, 27 февраля. 0