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    Еще один игрок «МанСити» выбыл на две недели

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо выбыл из строя приблизительно на две недели, сообщает официальный сайт клуба.

    Фернандиньо
    Фернандиньо
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    Бразилец получил травму отводящей мышцы в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси».

    Ранее стало известно, что в этой же встрече травмировал подколенное сухожилие Эмерик Ляпорт. Его возвращение в строй тоже ожидается в середине марта.

    Вероятно, Фернандиньо и Ляпорт смогут вернуться на поле лишь 16 марта, когда «горожане» сыграют со «Суонси» в Кубке Англии.

  • Ляпорт выбыл до середины марта
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