Зинченко: Всегда чувствовал доверие Гвардиолы

Украинский полузащитникподелился эмоциями от финального матча Кубка английской лиги с, в котором его команда победила в серии пенальти.

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«Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде — одно удовольствие.

Если являешься частью этой команды, то должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя как одна семья и стали более уверенными. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции и где-то стал увереннее действовать, потому что игры — это опыт», — цитирует Зинченко «Чемпионат».

В прошлом полузащитник выступал за «Уфу», из которой переехал в гранд АПЛ. 0