Президент Ла Лиги может возглавить АПЛ

Президент испанской Ла Лигиможет стать генеральным директором английской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что Тебас является одним из претендентов на пост главы АПЛ.

«Мы не знаем об интересе к Тебасу со стороны АПЛ. Однако, подобный интерес со стороны такой лиги, как АПЛ, является поводом для гордости. Но у Тебаса есть контракт с Ла Лигой. Он всем доволен на данной должности, а также перед ним стоят обязательства и задачи, которые требуют его полного внимания», — отметили в Ла Лиге.

Напомним, что ранее пост гендиректора АПЛ покинул Ричард Скадэмор. Возглавить лигу могла Сюзанна Диннэйдж, однако в последствии отказалась от этой работы. 0