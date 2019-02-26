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    Сёмин: «Локомотив» должен быть готов к возобновлению чемпионата

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью в товарищеском матче с норвежским «Мольде» (1:1).

    Юрий Сёмин
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    «Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила.

    Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера.

    Как в целом можно оценить три зимних сбора? Нам пришлось поменять планы из-за переноса кубкового матча с "Рубином". Возникли определённые сложности, но это часть жизни.

    Футболисты долго не были дома — ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.

    Матч с "Крыльями Советов" уже в субботу. Обязательно приходите на стадион и поддерживайте команду!» — приводит Сёмина официальный сайт клуба. 0

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