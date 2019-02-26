Моуринью: Я не хочу работать в клубе без амбиций

Бывший главный тренерготов вернуться к работе при ряде условий.

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«Я не хочу работать в клубе без амбиций. Я отказался от щедрого предложения, потому что хочу быть участником футбола самого высокого уровня и мои амбиции чрезмерно высоки. Это моe второе требование.

Первое — это команда единомышленников. Мне хочется работать с людьми, которых люблю, с теми, с кем приятно трудиться и обмениваться идеями. Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений.

Существует ли такой клуб? Да, это было в "Интере". Есть такие клубы», — цитирует Моуринью The Telegraph.

Также Моуринью заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Англии. 0