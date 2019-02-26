Хохлов: «Динамо» не будет играть тупо одной тактикой

Главный тренер московскогоподвел итоги зимних сборов команды.

«Ту работу, которую мы запланировали, даже с учетом погодных условий, мы выполнили. В плане физической подготовки, думаю, все нормально. В плане тактики тоже много поработали, многое улучшилось. В позиционном нападении тоже есть прогресс, но еще есть завершение атак», — отметил Хохлов в интервью клубному каналу в YouTube.

«Мы наигрывали тактику игры в четыре защитника и будем стараться не отходить от своей игры, но и учитывать все слабые и сильные стороны соперника. Не могу сказать, что мы будем тупо одной тактикой, одним тактическим построением играть», — добавил тренер.

В весенней части сезона «Динамо» стартует 3 марта матчем против «Уфы». 0