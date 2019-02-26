Гвардиола: Когда «Ливерпуль» не выигрывает, мы счастливы

Главный тренер «Манчестер Сити»признал, что в настоящий моментпревосходит все остальные команды из чемпионата Англии.

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«Они все еще лидируют. Пока "Ливерпуль" превосходит нас, "Тоттенхэм" и всех остальных.

Мы сосредоточены на нашей игре, но, конечно, смотрим на то, что они делают, и когда "Ливерпуль" не выигрывает, мы счастливы.

Думаю, они радуются, когда мы не побеждаем. То же самое происходит и с "Тоттенхэмом", и с другими.

Мы отстаем на одно очко и нам предстоит разыграть еще 33 очка. Все зависит от нас. Все в руках "Ливерпуля", но и в наших руках», — приводит слова Гвардьолы AS.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 65 очков. «Ливерпуль» с 66 баллами располагается на 1-й строчке. 0